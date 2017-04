Thomas Detry opent op 14e plaats in Rabat

Met een gedeelde veertiende plaats is Thomas Detry donderdag de beste Belg na de eerste ronde op het Trophée Hassan II golftoernooi (EPGA/2.500.000 euro), dat wordt betwist op de Dar Es Salam-golfbaan in het Marokkaanse Rabat. Nicolas Colsaerts kwam niet verder dan een 103e plaats en is nu al op achtervolgen aangewezen.

De 24-jarige Detry putte op de vierde hole een birdie weg. Op de achtste hole, een par-5, moest hij een dubbele bogey incasseren waarna er ook nog een bogey volgde op de elfde hole. De getalenteerde Brusselaar, die in juni vorig jaar debuteerde als prof, zette de scheve situatie recht met birdies op de holes twaalf, zestien en zeventien waarmee hij op een gedeelde veertiende plaats staat en drie slagen meer telt dan vier leiders.

Nicolas Colsaerts zette een zwakke eerste ronde neer. De 34-jarige Brusselaar moest op zijn eerste zes holes drie bogeys op zijn kaart schrijven. Na een birdie op de zevende hole en een bogey op de tiende hole putte hij birdies weg op de holes twaalf en dertien, waarmee hij in de top zestig klom. Op de holes veertien en zeventien liep het compleet fout met een bogey en een triple bogey als gevolg. Op de laatste hole viel er nog een birdie wat resulteerde in 77 slagen, vier over par en een 103e plaats.

Stand na eerste ronde Trophée Hassan II, Rabat (par 73):

1. Luca Bjerregaard (Den) 70

. James Morrison (Eng) 70

. Gary Stal (Fra) 70

. Grégory Havret (Fra) 70

5. Jaco Van Zyl (ZAf) 71

. Dylan Frittelli (ZAf) 71

. Trevor Fisher Jnr. (ZAf) 71

. Alexander Levy (Fra) 71

. Pelle Edberg (Zwe) 71

. Clément Sordet (Fra) 71

. Max Orrin (Eng) 71

. Grégory Bourdy (Fra) 71

. Edoardo Molinari (Ita) 71

14. Thomas Detry (Bel) 72

...

103. Nicolas Colsaerts (Bel) 77

(belga)