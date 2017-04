Houthalen-Helchteren wil via samenwerking met Genk meer slagkracht creëren

Houthalen-Helchteren / Genk - De gemeente Houthalen-Helchteren wil via een intergemeentelijke samenwerking met de stad Genk meer slagkracht creëren, Europese middelen aantrekken en expertise bundelen. Dat heeft burgemeester Alain Yzermans (sp.a-Groen-Plus) donderdagavond gezegd tijdens een extra gemeenteraad die is aangevraagd door de oppositie.

De oppositiepartijen riepen de extra gemeenteraad bijeen omdat ze duidelijkheid wilden over de inhoud van de samenwerking. “Waarom moest de beslissing om over te gaan tot een onderzoek naar een samenwerking met Genk zo snel in de media verschijnen, zonder de oppositie in te lichten? “, vroeg onafhankelijk gemeenteraadslid Peter Timmermans zich af. “Wij vrezen dat we met de samenwerking afstevenen op een sluipende fusie. Dat betekent dat samenwerkingsverbanden zich opstapelen en als er uiteindelijk verplichte fusies moeten komen, we geen kant meer uit kunnen.”

Volgens fractieleider van oppositiepartij S&D, Stijn Van Dingenen, heeft het schepencollege met het nieuws over de samenwerking de inwoners van de gemeente angst ingeboezemd. “Door er een schouwspel van te maken is er onder de bevolking angst ontstaan voor een fusie.”

Burgemeester Alain Yzermans reageerde geïrriteerd. “Het lijkt wel alsof jullie uit de lucht komen vallen over het onderzoek naar de samenwerking”, aldus Yzermans. “Terwijl we al vier jaar met Genk en andere besturen zo’n samenwerkingen uitrollen. Al die samenwerkingen zijn niet door jullie tegengestemd. Het enige wat we nu willen doen, is die samenwerkingen bundelen in een intergemeentelijke samenwerking. Van een fusie is er nooit sprake geweest.”

Aan de hand van een powerpoint maakte Yzermans tijdens de gemeenteraad de beslissing van het schepencollege duidelijk. Door de samenwerking met Genk zou de slagkracht van de gemeente de hoogte in gaan en zou de gemeente Europese subsidies kunnen aanvragen. “Samen met Genk zouden we met zo’n 100.000 inwoners zijn”, aldus Yzermans. “Dat maakt de weg vrij om samen dossiers in te dienen bij de Europese Unie en zo subsidies te ontvangen. Daarvoor hoeven we niet te fuseren.”

Volgens Yzermans is een intergemeentelijke samenwerking de meest soepele vorm van samenwerking. “Er is geen overdracht van personeel, er moeten geen extra mandaten bijkomen en de samenwerking met andere gemeenten blijft ook mogelijk en dat gebeurt ook nu nog steeds.” Tegen 2018 moeten de krijtlijnen van het samenwerkingsplan tussen de twee ex-mijnsteden duidelijk zijn.