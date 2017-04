Lionel Messi op 4 mei voor Tuchtcommissie FIFA

De Argentijnse voetbalster Lionel Messi moet donderdag 4 mei voor de Tuchtcommissie van de Wereldvoetbalbond verschijnen. Dat deelde Claudio Tapia, voorzitter van de Argentijnse federatie (AFA), donderdag mee. De Argentijnse bond tekende beroep aan tegen de sanctie die de FIFA Messi oplegde omdat hij op 23 maart in een kwalificatiewedstrijd tegen Chili een lijnrechter beledigde. Die actie kostte de aanvaller van Barcelona een schorsing van vier interlands en een boete van 10.000 Zwitserse frank (9.350 euro).

“De Vlo” had het in de wedstrijd tegen Chili niet begrepen op enkele beslissingen van assistent-scheidsrechter Marcelo Van Gasse en stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. De 29-jarige balgoochelaar werd betrapt op obsceen taalgebruik. Na de partij weigerde hij ook de hand van de grensrechter te schudden. Messi ontkent dat hij de grensrechter beledigde. En mocht hij toch ongepaste woorden hebben gebruikt, dan waren die niet aan de assistent gericht. “Ik sprak ze tegen de lucht en daarvoor bied ik mijn excuses aan”, schreef Messi in een brief aan de Wereldvoetbalbond.

Eén speeldag schorsing zat Messi al uit. Zonder hem leed Argentinië een 2-0 nederlaag in Bolivië. Het zakte daardoor naar de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Alleen de top vier mag rechtstreeks naar Rusland. Claudio Tapia reisde dan ook meteen naar Spanje af om Messi ervan te overtuigen om op 4 mei zeker voor de commissie in Zürich te verschijnen. Zijn reis zou niets te maken hebben met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, nadat maandag afscheid werd genomen van Edgardo Bauza. De trainer van Sevilla, Jorge Sampaoli, zou de droomkandidaat zijn, verklaarde eerder AFA-vicevoorzitter Daniel Angelici. .

(belga)