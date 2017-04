VIDEO. Directeur Grote Moskee: “Commissieleden hebben enkel gehoord wat ze wilden horen”

Jamal Saleh Momenah, de directeur van de Grote Moskee in Brussel, is misnoegd over de manier waarop hij en imam Mohamed Galaye N’Diaye zijn behandeld in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. “Ikzelf en mijn imam hebben alles gedaan om de commissieleden te helpen, maar zij hebben enkel gehoord wat ze wilden horen”, verklaarde Momenah donderdag in het journaal op Eén.

Woensdag raakte bekend dat de voorzitter van de onderzoekscommissie Patrick Dewael Momenah en N’Diaye bij het gerecht wil aangeven voor meineed. Volgens Dewael legde het duo tegenstrijdige verklaringen af, onder andere over de relatie met de Moslimexecutieve.

Momenah gaat daar echter niet mee akkoord. “Wij hebben geen tegenstrijdige verklaringen afgelegd. We hebben antwoord gegeven op alles wat de commissie ons vroeg”, klinkt het verontwaardigd. “De commissie heeft ons beschuldigd zonder bewijzen. Ook onze imam heeft op alle antwoorden eerlijk geantwoord, maar de commissieleden wilden niet luisteren. Ze hebben enkel gehoord wat ze wilden horen”, besluit Momenah.

De verklaringen van Momenah en N’Diaye in de commissie worden nu opgelijst en deze week nog overgemaakt aan de procureur-generaal bij het Brusselse hof van beroep. Het is dan aan het gerecht om te bepalen of het tot vervolging komt of niet. Op het afleggen van valse verklaringen onder ede staan celstraffen van twee maanden tot drie jaar.