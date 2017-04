“VS onderschepte communicatie tussen Syrische militaire en chemische experts”

De inlichtingendiensten van de Verenigde Staten hebben communicatie onderschept tussen Syrische militaire en chemische experts waarin ze de voorbereidingen op de aanval met saringas in Idlib vorige week bespreken. Dat verklaarde een hooggeplaatste functionaris van de VS aan nieuwszender CNN.

In de uren na de aanval werd alle vergaarde informatie geanalyseerd, om de verantwoordelijkheid te kunnen bepalen voor het gebruik van chemische wapens in het noordwesten van Syrië, waarbij zeker zeventig mensen omkwamen. Eerder al verklaarden VS-functionarissen dat het “geen twijfel” lijdt dat de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk is voor de aanval.

De functionaris benadrukte tegenover CNN wel dat de VS niet op de hoogte was dat de aanval op til was. Naar verluidt wordt zodanig veel informatie verzameld in Syrië en Irak dat het materiaal pas verwerkt wordt als daar een concrete aanleiding voor is.

Informatie over Russische betrokkenheid is er voorlopig niet, zegt CNN. Volgens de anonieme bron van de nieuwszender is het waarschijnlijk dat Rusland voorzichtiger is in zijn communicatie. Woensdag nog zei VS-president Donald Trump dat het “mogelijk” is dat Rusland op de hoogte was van de aanval.

Zowel Syrië als Rusland houden vol dat ze niets te maken hebben met de aanval.