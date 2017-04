Weiler zet ‘Mister Europe’ in de basis, Fellaini op de bank bij Man United

Anderlecht - Anderlecht-coach René Weiler brengt donderdagavond (21u05) in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League tegen Manchester United vijf nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met het elftal dat zondag 0-0 gelijkspeelde tegen AA Gent.

Zoals woensdag aangekondigd start topschutter Lukasz Teodorczyk niet in de basis, de met een schouderblessure sukkelende Pool zit op de bank. Isaac Kiese Thelin moet daarom voor de doelpunten zorgen, ook al scoorde de Zweed dit seizoen nog maar één keer voor paars-wit.

In doel komt Ruben Martinez in de plaats van Frank Boeckx. Voor de Spanjaard bestaat de verdediging uit Dennis Appiah, Kara Mbodj, Bram Nuytinck (in de plaats van Uros Spajic) en Ivan Obradovic. Centraal op het middenveld staan Leander Dendoncker en Youri Tielemans, die de aanvoerdersband draagt. Achter diepe spits Thelin posteert Weiler Nicolae Stanciu. Op de flank kiest de Zwitser voor Massimo Bruno en Frank Acheampong, Alexandru Chipciu en Sofiane Hanni - normaal kapitein - verhuizen naar de bank.

Maar liefst negen spelers bij Anderlecht staan op één kaart van schorsing. Dat zijn Acheampong, Dendoncker, Hanni, Nuytinck, Sowah, Spajic, Teodorczyk, Thelin en Tielemans.

Ook verrassingen bij United

Bij Manchester United moest José Mourinho een reeks blessures (Mata, Rooney, Jones, Smalling, Young) zien op te vangen. Sergio Romero, die de voorbije zes wedstrijden in de Europa League tussen de palen stond, krijgt de voorkeur op David De Gea. Centraal in de verdediging staat het vertrouwde duo Eric Bailly en Marcos Rojo, op de flanken krijgen ze het gezelschap van Antonio Valencia en Matteo Darmian. Op het middenveld is er geen plaats voor Rode Duivel Marouane Fellaini, afgelopen weekend nog gelegenheidsaanvoerder. Mourinho opteert er voor kapitein Michael Carrick, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan en Jesse Lingard. Voorin moeten Marcus Rashford en sterspeler Zlatan Ibrahimovic de Anderlecht-verdedigers een lastige avond bezorgen.