Trump op Twitter: “Alles komt goed tussen de VS en Rusland”

De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag blijkbaar met het goede been uit bed gestapt. Dat valt tenminste op te maken uit zijn ochtendlijke tweets, waarin hij stelt dat het wel goed komt tussen de Verenigde Staten en Rusland, en dat China Noord-Korea op de juiste manier zal aanpakken.

“Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! “, zo klinkt het optimistisch op de persoonlijke Twitterpagina van de Republikeinse president. De relaties tussen de VS en Rusland zijn gespannen door een reeks voorvallen en uitspraken, maar vooral door de oorlog in Syrië, waarbij beide grootmachten lijnrecht tegenover elkaar staan. Woensdag nog gaf Trump toe dat de relaties met Rusland op een dieptepunt zitten. En naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson aan Moskou liet het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken eerder deze week weten dat het “duidelijk is dat de Russisch-Amerikaanse relaties in de meest ingewikkelde periode zitten sinds het einde van de Koude Oorlog”.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017

Trump liet ook zijn licht schijnen over de problemen met Noord-Korea: “I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A.”, luidde een tweede tweet van de dag.

I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017

De Amerikanen beschouwen China als een bondgenoot van Noord-Korea. Volgens de VS heeft Peking de middelen om Pyongyang ervan te overtuigen om het kernprogramma stop te zetten.