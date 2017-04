Brandende tankwagens zorgen voor gigantische vuurzee en spectaculaire beelden

Brandweerlieden uit de Britse stad Essex waren woensdagavond urenlang bezig met het blussen van een gigantische vuurzee die ontstond toen vijf tankwagens vuur vatten en ontploften. Omdat de tankwagens meer dan 45.000 brandstof bevatten, woedde de brand erg hevig en waren de vlammen kilometers ver in de omtrek te zien. De vlammen konden uiteindelijk rond middernacht worden gedoofd.

Inwoners van Essex, een graafschap vlakbij de Britse hoofdstad Londen, werden woensdagavond opgeschrikt door enkele explosies, gevolgd door een verzengende vuurzee die afkomstig was van brandende tankwagens. Volgens getuigen “regende het as”, terwijl de lokale brandweer met macht en macht probeerde de vlammen te doven en een perimeter instelde rond het getroffen gebied.

“Onze prioriteit was te proberen de vlammenzee onder controle te houden en te vermijden dat de brand zich uitbreidde naar het omliggende gebied”, verklaarde de lokale brandweercommandant in de Britse pers. “Onze brandweermannen slaagden er erg snel in om de vlammen te doven en konden zich dan concentreren op enkele hotspots.”

Het is voorlopig nog onbekend hoe de zware brand ontstond, maar de hulpdiensten zijn een onderzoek gestart. De vijf tankwagens werden volledig vernield door de vlammen, maar als bij wonder raakte niemand gewond.