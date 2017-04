Vliegende kogels missen vierjarig meisje op een haar na

Twee mannen werden afgelopen dinsdag gearresteerd door de politie van Chandler, een stad in de Amerikaanse staat Arizona, nadat ze in een vlaag van woede een tattooshop zouden hebben beschoten. Bij de schietpartij werd het raam van een kapperszaak geraakt door twee verdwaalde kogels, die op een haar na een vierjarig meisje misten die binnen naar televisie zat te kijken. Beide verdachten zitten in de cel in afwachting van hun proces.

Afgelopen maandag wandelde de 23-jarige Michael David Hart samen met de 21-jarige Rafael Santos en nog een derde, onbekende man een tattooshop binnen in Chandler, een voorstad van de Amerikaanse stad Phoenix. Een tijdje later brak een discussie los tussen de drie mannen en de tattoo-artiest, waardoor de drie mannen de zaak moesten verlaten. Nadat de verdachten waren weg gereden, zou Hart drie kogels hebben afgevuurd op de tattooshop om wraak te nemen op de artiest die hem buitengooide. De kogels misten echter hun doel en twee verdwaalde projectielen vlogen door het raam van een nabijgelegen kapsalon, waar een vierjarig meisje televisie zat te kijken.

Op de beelden van een beveiligingscamera in de kapperszaak is te zien hoe het vrolijk ronddansende meisje op een haar na wordt geraakt en in allerijl moet vluchten voor de inslaande kogels. Het meisje raakte gelukkig slechts lichtgewond door rondvliegende stukken glas en kwam er met de schrik vanaf.

Hart en Santos konden dinsdag worden ingerekend door de lokale politie van Chandler en zitten momenteel in de cel. Ze worden onder meer beschuldigd voor zware mishandeling en het uitten van bedreigingen en zullen binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. De derde, onbekende man werd niet gearresteerd en het is niet bekend of hij iets met de zaak te maken heeft of als de politie hem probeert te vinden.