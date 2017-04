Dortmund woedend nadat het gisteren moest spelen: “We zijn geen dieren”

Borussia Dortmund-trainer Thomas Tuchel heeft na de verloren heenmatch (2-3) tegen Monaco in de kwartfinale van de Champions League snoeihard uitgehaald naar de UEFA. Tuchel is woedend dat zijn team amper één dag na de aanslag op de ploegbus van zijn team al het veld op moest. Ook verdediger Sokratis was achteraf niet mals. “Wij zijn geen dieren. Wij zijn mensen met families en kinderen. We waren blij dat we nog leefden. We konden onmogelijk al met ons hoofd bij die match zijn.”

Minder dan 24 uur na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund, moesten de Duitsers al opnieuw het veld op voor de levensbelangrijke kwartfinale tegen Monaco. Ongehoord, vindt trainer Tuchel. “Na de aanslag wilden we graag meer tijd om dit te verwerken. En daar heeft men ons niet de tijd voor gegeven. De UEFA heeft ons simpelweg gezegd: jullie spelen morgen.”

“We voelen ons genegeerd. Niemand heeft onze mening gevraagd. De beslissing is genomen bij de UEFA ergens in Zwitserland. Enkele minuten na de aanslag kregen we een sms van ginder met de boodschap dat we een dag later al zouden moeten spelen. Alsof er enkel een blikje bier tegen ons bus was gegooid. We stonden op dat moment nog aan onze bus. Bartra werd op dat moment naar het ziekenhuis gebracht.”

Door het pijnlijke thuisverlies in de heenmatch (2-3) is de kans klein dat Dortmund zich alsnog zal kunnen plaatsen voor de halve finales van de Champions League. “Het was nochtans onze droom om die halve finale te kunnen spelen. We wilden in de kwartfinale op ons best zijn, competitief zijn. Dat was niet het geval. Er zijn spelers die de aanslag konden in hun hoofd weg konden steken, maar anderen hebben de gebeurtenissen mee op het veld genomen.”