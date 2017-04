5 vuistregels voor Stuivenberg en co om Celta de Vigo te bekampen

“We spreken af dat we hier nog twee keer vertrekken?” Geen Europese trip vanuit Maastricht zonder oneliner van Pierre Denier. Maar zo dichtbij ligt dus het ticket voor de finale in Stockholm. En tegelijk zo ver weg, Celta Vigo wordt een loodzware horde om te nemen. “Dat we hier staan is al een uitzonderlijke prestatie, het is makkelijker om kampioen te worden”, beweert technisch directeur Dimitri de Condé. Samen met voorzitter Herbert Houben en coach Albert Stuivenberg buigt hij zich over onze vijf vuistregels voor Vigo.