Dirk Van Tichelt moet geblesseerd afzeggen voor EK judo

Koksijde - Dirk Van Tichelt heeft dinsdag tijdens zijn stage in Koksijde een blessure aan de rechterenkel opgelopen en moet daardoor afzeggen voor het EK judo, dat van 20 tot 23 april in de Poolse hoofdstad Warschau gehouden wordt. Dat maakte het management van de bronzenmedaillewinnaar van Rio woensdag bekend.

“Ondanks deze tegenslag blijft Van Tichelt erg gemotiveerd om zich verder voor te bereiden voor de komende GP’s en Grand Slams en als hoogtepunt het WK van eind augustus in Boedapest”, zo klinkt het in de mededeling. “Op dit moment wordt zijn enkel onderzocht, in de hoop dat de blessure snel en efficiënt te behandelen is.”