Dirk Van Tichelt geblesseerd in aanloop naar het EK

In de laatste voorbereiding naar het EK toe, blesseerde Dirk Van Tichelt zich gisteren aan de rechter enkel tijdens zijn laatste stage in Koksijde. Hierdoor zal de ‘Beer van Brecht' niet kunnen deelnemen aan het EK, dat plaats vindt in Warschau, Polen van 20 april tot en met 23 april.

"Ondanks deze tegenslag blijft Van Tichelt erg gemotiveerd om zich verder voor te bereiden voor de komende Grand Prix’s en Grand Slam’s en als hoogtepunt het WK eind augustus in Boedapest, Hongarije", klinkt het bij het management.

Op dit moment wordt Dirk’s enkel onderzocht in de hoop dat de blessure snel en efficiënt te behandelen is.