Efteling opent duurste attractie op 1 juli

De Efteling opent op 1 juli de nieuwe, grote attractie Symbolica. Het sprookjespark in het Nederlandse Kaatsheuvel heeft dat woensdag bekendgemaakt. Symbolica is de grootste en duurste attractie uit de geschiedenis van De Efteling. De bouw komt uit op ongeveer 35 miljoen euro.

Midden in het sprookjespark wordt nu de laatste hand gelegd aan de overdekte attractie die de bezoekers meevoert door de geheime gangen en koninklijke vertrekken van een paleis.

De Efteling bestaat op 31 mei 65 jaar. De opening van de nieuwe attractie is een van de hoogtepunten in het jubileumjaar. Volgens een woordvoerster is altijd gemikt op het begin van het hoogseizoen als openingsmoment en staat nu vast dat 1 juli gehaald kan worden.