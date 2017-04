P911, MOS, IWSN: Ken jij deze sekswoorden al?

U denkt alles te weten over het on- en offline leven van uw kind? Niet volgens de Britse politie. Zij zijn er, samen met hun Noord-Ierse collega’s, van overtuigd dat heel wat ouders geen idee hebben wat hun kinderen naar anderen sturen. Daarom stellen ze een woordenboek met allerlei sekswoorden en afkortingen voor, zodat ouders het ‘geheime’ taaltje van hun kinderen in de gaten kunnen houden en meteen kunnen ingrijpen als ze te ver gaan.

WYRN, P911, LMIRI, MOS, TDTM, IWSN, …. Weet u wat het allemaal betekent? Neen? Dan bent u niet alleen. Uit een onderzoek van de politiediensten blijkt dat het merendeel van de ouders helemaal niet meer mee is met het jongerentaaltje dat hun kinderen gebruiken. Spijtig genoeg is dat woordgebruik vaak niet zo onschuldig, gaat het over seksgerelateerde onderwerpen en komen hun kinderen vroeg of laat in de problemen door aan sexting deel te nemen. Daarom stelde de Britse en Noord-Ierse een woordenboek voor met 112 afkortingen in, die verontrustend kunnen zijn.

Wij lichten er enkele uit:

WYRN: What’s your real name: wat is je echte naam?

P911: Parent alert: ouderalarm

LMIRI: Let’s meet in real life: laten we in het echt afspreken

MOS: Mum over shoulder: mama kijkt/leest mee

TDTM: Talk dirty to me: praat sexy tegen me

IWSN: I want sex now: ik wil nu seks

NIFOC: Nude in front of computer: naakt voor de computer

GYPO: Get your pants off: doe je broek uit

FWB: Friend with benefits: vrienden met bepaalde seksuele voordelen

KPC: Keeping parents clueless: ik hou mijn ouders in het ongewisse

PAW: Parents are watching: ouders kijken/lezen mee

POS: Parents over shoulder: ouders kijken mee over mijn schouder

CD9: Code 9: betekent zoveel als: ouders komen eraan

WTPA: Where the party at?: waar is dat feestje?

RU/I8: Are you over 18: ben je ouder dan 18

RL: Real life: in het echte leven

AND: Any day now: het kan nu elke dag gebeuren