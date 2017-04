Opgrimbie

Maasmechelen - Op zondag 2 april was een zeer geslaagd bezoek aan de mijn van Blegny, een gewezen koolmijn. Alle 29 bezoekers waren zeer tevreden, en zeker met de gids José die er een deskundige en plezierige uitleg aan toevoegde. Het leven in de mijn was geen pretje, dat gold ook voor kinderen die er werkten. Dat gegeven en alle andere anekdotes en verhalen brachten de bezoekers onder de indruk van het hard labeur.