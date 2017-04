Kinepolis Hasselt brengt originele 'Alien'-film (uit 1979) terug naar de bioscoop op 'International Alien Day'

Hasselt - Op 26 april 2017 om 19.45 uur brengt Kinepolis Hasselt ‘Alien’, de Oscarbekroonde horrorfilm uit 1979, eenmalig terug naar het grote scherm. De sciencefictionklassieker wordt vertoond ter ere van ‘International Alien Day’. “De datum waarop de originele ‘Alien’-film opnieuw in de Belgische filmzalen te zien zal zijn, wordt in de Verenigde Staten geschreven als 4/26. 'International Alien Day' verwijst hiermee naar planeet LV-426 die in de film een belangrijke rol speelt”, vertelt Tom Dhaenens, productmanager bij Kinepolis België.

‘Alien’-fans over de hele wereld wachten al geruime tijd in spanning af op de nieuwe ‘Alien’-film ‘Covenant’ die op 17 mei in première gaat. ‘Alien: Covenant’ is een zogenaamde prequel, die zich voor de allereerste film afspeelt. De hoofdrollen worden gespeeld door Michael Fassbender, James Franco, Noomi Rapace en Guy Pearce. De film is geregisseerd door de 79-jarige Britse regisseur Ridley Scott, die ook de originele ‘Alien’-film maakte.

“In afwachting op de prequel, zendt Kinepolis België de originele ‘Alien’-film uit 1979 eenmalig uit op International Alien Day”, zegt Tom Dhaenens. Het is niet de eerste keer dat Kinepolis België filmklassiekers van onder het stof haalt. Filmpareltjes zoals ‘Top Gun’, ‘Taxi Driver’ en ‘The Good The Bad & The Ugly’ werden ook al eerder met groot succes opnieuw op het witte doek vertoond. “Bezoekers van de originele ‘Alien’-vertoning ontvangen deze keer eveneens een gratis dvd van ‘Aliens’ (1986), als mentale voorbereiding op de nieuwe film”, vult Dhaenens aan. “En wie echt niet kan wachten op de wereldpremière van ‘Alien: Covenant’, kan zich nu ook al inschrijven voor ‘Obscure Night’ op 11 mei waarbij de nieuwste ‘Alien’-film in avant-première bekeken kan worden.”

De eerste ‘Alien’-film uit 1979 wordt gezien als een mijlpaal in het sciencefictiongenre. ‘Alien’, met in de hoofdrollen Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm en Yaphet Kotto, vertelt het verhaal over een ruimteschip dat een reddingsoperatie op een onbekende planeet moet uitvoeren. De film won een Oscar voor de speciale effecten en bracht maar liefst $ 203.6 miljoen op. ‘Alien’ was het begin van een mediafranchise van inmiddels zeven films.

‘Alien (1979)’ gaat door op 26 april om 19u45 in Kinepolis Hasselt. Prijs: € 10,75, te verkrijgen via de Kinepolis website.