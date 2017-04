Fernando Alonso neemt niet deel aan GP van Monaco

McLaren en Fernando Alonso hebben bekendgemaakt dat de Spanjaard niet zal deelnemen aan de GP van Monaco. Alonso zal in de plaats van de F1-race in Monaco deelnemen aan de Indy 500.

Alonso skipt de prestigieuze race in het prinsdom en neemt in de plaats daarvan deel aan de eveneens legendarische Indy 500. Zowel de GP van Monaco als de Indy 500 vinden plaats op zondag 28 mei. McLaren zal, in samenwerking met Andretti Autosport, met één wagen deelnemen aan de race.

McLaren zal een vervanger aanduiden voor Alonso, al is voorlopig nog niet duidelijk wie dit zal worden. De meest logische keuze lijkt op het eerste zich Jenson Button, die vorig jaar racepiloot bij McLaren-Honda was en die door onze landgenoot Stoffel Vandoorne werd vervangen.

