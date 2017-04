Na de Nokia 3310: ook Tamagotchi maakt dit jaar nog comeback

2017 wordt hét jaar van de nostalgie. Binnenkort verschijnt niet alleen de Nokia 3310 opnieuw op de markt, ook de Tamagotchi maakt dit jaar een comeback. De Japanse speelgoedmaker Bandai brengt het iconische speeltje opnieuw uit.

Een Tamagotchi is een veelkleurig, eivormig speelgoedje met scherm, waarop een dier te zien is. Je moet het zoals een echt huisdier eten geven, verzorgen, entertainen en laten slapen. Als je het diertje niet voldoende aandacht geeft, sterft het. De Tamagotchi was in de jaren 90 razend populair, maar werd nadien wat naar de achtergrond verdrongen.

Bandai gaat het speelgoedje nu opnieuw op de markt brengen. De nieuwe versie zal wel stukken kleiner zijn dan de voorganger, die in 1996 voor het eerst het levenslicht zag. Voor de originele versies worden op tweedehandssites nog bedragen tot 120 euro gevraagd. De ‘nieuwe’ Tamagotchi zal 13 euro kosten en is voorlopig enkel in Japanse webwinkels te verkrijgen.