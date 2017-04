Vanaf vandaag kan u wandelen en zwemmen in ‘Limburgse Grand Canyon’

Riemst -

In de Maastrichtse ENCI-kalksteengroeve in de Sint-Pietersberg gaan vandaag een wandelpad en een zwemplas, inclusief strand, voor het grote publiek open. Dat is erg opmerkelijk omdat hier nog altijd industriële activiteit is en de Eerste Nederlandse Cement Industrie ook niet zal verhuizen. Onder invloed van publieke opinie en veranderende inzichten stopt in 2018 wel de aloude kalksteenwinning. Die maakt plaats voor een 105 hectare groot natuur- en recreatiegebied. Industrie, toerisme en natuur reiken elkaar de hand.