“Hopen dat Sint-Truiden in 2019 het festivallandschap bepaalt”

Sint-Truiden - Het dossier over het evenementenplein op de vroegere militaire vliegbasis van Brustem zit in zijn finale fase. Het nieuwe milieurapport is klaar en het ruimtelijk plan zal nog in juni of in juli voorgelegd worden aan de gemeenteraad. “We hopen dat Sint-Truiden vanaf 2019 het Belgische en internationale festivallandschap bepaalt”, zegt schepen Pascal Vossius (Open Vld), die al 10 jaar met het dossier bezig is. “Ik ben alvast geïnteresseerd”, zegt concertorganisator Herman Schueremans.

In 2012 werd er ook al een milieurapport (plan-MER) opgemaakt voor het evenementenplein in Brustem. “Maar dat rapport is weer ingetrokken”, zegt Vossius. “Intussen is er een consensus met de Vlaamse administratie, ...