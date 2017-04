An-Sophie Mestach bereikt tweede ronde dubbelspel in Indian Harbour Beach

Brussel - An-Sophie Mestach heeft zich dinsdag aan de zijde van de Amerikaanse Jamie Loeb geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het ITF-tennistoernooi van het Amerikaanse Indian Harbour Beach (gravel/80.000 dollar).

De eerste reekshoofden hadden in de openingsronde geen kind aan de Amerikaanse tandem Madison Gallegos/Sharmada Iyer, het werd 6-1 en 6-0 na amper 47 minuten. In de tweede ronde (de kwartfinales) wachten de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic en de Canadese Aleksandra Wozniak. In het enkelspel moet de 23-jarige Mestach (WTA 225) in de eerste ronde de baan op tegen de Amerikaanse kwalificatiespeelster Quinn Gleason (WTA 1014).

(belga)