Politie valt binnen bij motorclub Satudarah in Venlo

In de Nederlandse stad Venlo is de politie dinsdag binnengevallen bij een ontmoetingsplek van motorbende Satudarah. Er werden twee panden onderzocht waarbij specifiek gericht werd op drugs.

Satudarah heeft nog maar sinds kort een afdeling in Venlo. Het zou gaan om een prospect-chapter (afdeling in oprichting). In Nederlands Limburg huisvesten inmiddels vijf afdelingen van de omstreden motorbende. Satudarah heeft ook clubhuizen in ons land. Begin deze maand namen rechercheurs nog wapens in beslag in clubhuizen van motorbende Satudarahin Hakendover en Rotselaar en in zes woningen in Tienen. Zeven mensen – leden of supporters van de motorbende – werden daarbij opgepakt.

Vorige week trok er nog een indrukwekkende stoet motorrijders van de motorbende door Nederlands Limburg. Ze reden naar de begraafplaats in Roermond voor de uitvaart van een overleden clublid. Het 48-jarige clublid uit Roermond kwam afgelopen weekend om het leven bij een ongeluk.