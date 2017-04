Slechts tien tegengoals in dertien matchen

Zijn manager belde hem maandagavond nog op met een overzicht van zijn statistieken bij KRC Genk. Tien tegengoals in dertien matchen, waarbij zes clean sheets. In de laatste vier matchen zijn dat zelfs amper één tegengoal en drie clean sheets. “Meer had ik niet nodig om te slapen als een roos”, grijnst doelman Mathew Ryan. “Maar het gaat toch in de eerste plaats om winnen.” Zeker donderdag. “De kwartfinales in de Europa League, dat is een hoogtepunt in mijn carrière.”