“We kunnen veel leren van hun veerkracht”

Woensdag is het de Internationale Dag van het Straatkind en om dat onder de aandacht te brengen nodigt het project Mobile School iedereen uit om in Leuven een dag op straat te komen leven tijdens Streetwork#17. Voor Truienaar Sander Degeling (26) is het al twee jaar zijn job. “Ik reis naar landen in Azië en Afrika om via ons project straatkinderen een betere toekomst te bieden.”