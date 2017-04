Hasselt / Lummen -

Na de bruine kroegen Concordia en Uilenspiegel is café-brasserie Augustina de volgende Hasseltse horecazaak die de deuren sluit. Ook nu weer is de eigenaar, de familie Hayen, van plan er een winkel en appartementen van te maken. De voorgevel van het prachtige pand in art nouveaustijl, waar kolonel Dusart nog verbleef, zou evenwel bewaard blijven. “Ze zijn Hasselt kapot aan het maken. Ik begrijp het stadsbestuur niet”, zucht uitbater Carlo Baerts.