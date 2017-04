Zo liep De Lijn meer dan 4,1 miljoen euro mis in 2015-2016

Brussel - De Lijn loopt momenteel zowat 4,1 miljoen euro mis door administratieve boetes die in 2015 en 2016 werden uitgeschreven, maar voorlopig nog niet betaald werden. Voor 2015 gaat het om 13.612 van de 45.412 uitgeschreven boetes, voor 2016 om 16.734 van de 61.248. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang).

Om tot een maximale inning te kunnen overgaan wordt steeds een deurwaarder ingeschakeld. In 2015 werden op die manier 23.509 invorderingen opgestart en werd van het totaalbedrag van 2,9 miljoen euro al 1,3 miljoen euro gerecupereerd. Voor 2016 gaat het om 24.247 invorderingen en werd al 1,1 miljoen euro gerecupereerd van het totaalbedrag van 3,5 miljoen euro.

“Uiteindelijk wordt in grootorde zeker 90 procent van de boetebedragen geïnd maar dit vergt soms veel tijd omwille van het werken met afbetaalplannen, collectieve schuldenregelingen, gedeeltelijke betalingen en dergelijke meer”, aldus minister Weyts. In 2015 werd in totaal 3,09 miljoen euro aan boetes geïnd en in 2016 4,8 miljoen euro.

