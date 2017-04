Twee broers in Genk opgepakt met meer dan 150 gram cocaïne

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée / Genk - Twee broers, 33 en 35 jaar oud, zijn maandagavond in Genk bij een wegcontrole tegengehouden met aan boord van hun wagen meer dan 150 gram cocaïne. Dat meldt het Luikse parket dinsdag.

Een van de twee broers woont in de Luikse gemeente Bitsingen en de andere is sinds kort in Duitsland gedomicilieerd. De twee waren al bekend bij de politie voor drugsfeiten. Ze werden overgebracht naar Luik. Vanwege de hoeveelheid drugs en hun verleden heeft het Luikse parket ze ter beschikking gesteld van een onderzoeksrechter en gevraagd hen aan te houden.

(belga)