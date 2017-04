Drie explosies bij spelersbus van Borussia Dortmund net voor Champions League

Bij een explosie met drie springtuigen voorgedaan bij de spelersbus van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund. Dat hebben de Duitse politie en Borussia dinsdagavond zelf bevestigd. De bus was op weg van het spelershotel naar het 'BVB Stadion Dortmund', waar de Borussen het later op de avond in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen het Franse Monaco zou opnemen. Die match is ondertussen uitgesteld naar morgen. De aftrap zou voor 18u45 zijn.

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Volgens Bild vond de explosie plaats op zo’n tien kilometer van het stadion. Dortmund zelf bevestigde dat er één gewonde gevallen is, volgens Bild gaat het om speler Marc Bartra. Focus meldt dat hij lichtgewond zou zijn geraakt aan het gezicht en bovenbeen.

De hulpdiensten zijn in ieder geval massaal ter plaatse. Ook in en rond het stadion is er sprake van een indrukwekkende politiemacht. Verdere details ontbreken nog, het is wel al bekend dat de match tegen Monaco afgelast is, dat melden verschillende Duitse media.

Bitte bewahrt Ruhe. Derzeit tagt der Krisenstab im Stadion. Wir informieren umgehend, sobald es Neuigkeiten gibt. — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Voorts zou het om drie springtuigen gaan die op straat geplaatst waren, aldus Bild. De politie onderzoekt of het een aanslag betreft. Aan Reuters bevestigt

Een explosie bij de spelersbus van #Dortmund. Ondertussen blijft het volk gewoon binnenkomen. pic.twitter.com/DJjO8AXPo8 — Floris Geerts (@florisgeerts) April 11, 2017

