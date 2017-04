Python moet naar afkickcenter omdat hij ... drugsverslaafd is

De Australische politie heeft een python naar een afkickkliniek gestuurd. De 2 meter lange slang was gevonden bij een inval in een drugslab. Via zijn huid had hij de designerdrug methamfetamine (‘crystal meth’) binnengekregen.

Het dier werd midden 2016 ontdekt tijdens een politieinval in een drugslaboratorium in de deelstaat New South Wales. De slang gedroeg zich agressief en was onrustig door de drugs, aldus de politie. “Hij stond helemaal strak, was trillerig, kronkelde en wilde bijten”, zei slangenexpert Ian Mitchell tegen de Daily Telegraph. “Normaal gesproken kunnen deze pythons een klein beetje bijterig zijn, maar het zijn niet-giftige wurgslangen die meestal rustig blijven liggen. Deze was heel erg agressief en gedroeg zich op een heel aparte manier.”

(belga)