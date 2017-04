Trump akkoord met toetreding Montenegro tot NAVO

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag laten weten dat hij zijn goedkeuring geeft aan een toetreding van Montenegro tot de NAVO. Daarmee opent hij de deur voor het lidmaatschap van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek bij de verdragsorganisatie, een stap die door Rusland gezien wordt als een provocatie. Montenegro kan zo het 29ste land worden binnen de NAVO.

Eerder dit jaar had de Amerikaanse Senaat al groen licht gegeven voor een ratificatie van het toetredingsprotocol, dus de stap van Trump komt niet onverwacht. Toch zal het de gespannen relatie tussen de VS en Rusland niet ten goede komen. Moskou ziet de expansie van de NAVO in de vroegere Warschaupactlanden namelijk niet zitten, maar moest de voorbije 20 jaar al lijdzaam toezien hoe Tsjechië, Hongarije, Polen, Bulgarije, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Albanië, Kroatië en de Baltische republieken in de verdragsorganisatie stapten.

