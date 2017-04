Jongeren ontmaskeren kinderlokkers in Nederland

De Nederlandse politie heeft dinsdag vier mannen aangehouden omdat ze via internet seksafspraken maakten met een vijftienjarige jongen, het zogenoemde grooming. De mannen kwamen bij de politie in beeld door filmpjes waarin ze in de val werden gelokt. De filmpjes waren gemaakt door een aantal jongeren, aldus de politie.

Een man werd opgepakt door de politie. De andere drie mannen meldden zich bij de politie nadat ze online in filmpjes waren verschenen. De politie heeft nog geen contact gehad met de vijftienjarige jongen, maar wel met de jongeren die betrokken waren bij het maken van de filmpjes.

De jongeren zetten hun filmpjes op YouTube. De politie vindt de werkwijze van de jongeren niet wenselijk. “Grooming is strafbaar, maar het is niet de bedoeling dat mensen zo in het openbaar worden veroordeeld”, zegt een woordvoerder.

(belga)