Opmerkelijke special rond Tom Boonen: “Achterhalen wat er waar is van enkele van de grootste geruchten”

Het zit erop voor Tom Boonen, maar van VTM krijgt hij een allerlaatste, opmerkelijke eerbetoon. VTM Nieuws brengt namelijk een special waarin ze zowel vrienden als concurrenten uit de wielersport interviewen. En meteen de grootste ‘geruchten’ op hun waarheid proberen achterhalen.

Aan de hand van interviews van wielerjournalist Marijn Casteleyn, meteen ook een goede vriend van Tom Boonen, komt de kijker heel wat te weten over het leven achter de schermen. Strijdmakkers en collega’s van vroeger en nu zoals Paola Bettini, Alessandro Ballan, Thor Hushovd, Marcel Kittel, Tiesj Benoot en Iljo Keisse vertellen de waarheid over Boonen. Vaak met sappige anekdotes over hun ritten samen en vooral: wat er daarvoor en nadien gebeurde, maar nooit de pers haalde. Heeft Tom Boonen bijvoorbeeld nu wel of niet ‘Nothing Else Matters’ gecoverd van Metallica in duet met Paola Bettini?

Na de bekentenissen krijgt Boonen de kans om te reageren. Hij doet dat op zijn eeuwig gevatte manier en is op het einde zelfs ontroerd: “Dat is misschien nog het mooiste van allemaal. Dat je uit zo’n harde sport, waar je eigenlijk altijd concurrenten bent van elkaar, dat je daar toch kan uitkomen met respect van je tegenstanders. Dat is het mooiste wat er is.”

Boonen & Friends, dinsdag 25 april 2017, 21u50.