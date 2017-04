Meerderheid restaurants lapt laars aan verplichting rond allergeneninformatie

Brussel - Slechts een kleine minderheid van de horecazaken houdt zich aan de verplichting voor aanbieders van onverpakte voeding om de aanwezigheid te melden van allergenen, zoals gluten, pinda’s en schaaldieren, die sinds eind 2014 van kracht is. Dat valt af te leiden uit controles in 2015 en 2016, zo blijkt uit een antwoord van federaal minister Willy Borsus op een schriftelijke vraag van Leen Dierick (CD&V).

Uit 23.617 controles in 2015 bleek dat naargelang het gewest 82 tot 88 procent van de pitazaken zich niet aan deze verplichting hiedt, 69 tot 75 procent van de frituristen en 69 tot 76 procent van de restaurants.

Uit de voorlopige resultaten van de 29.224 controles in 2016 bleek de situatie nauwelijks verbeterd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleken dat jaar nog steeds 94 procent van de pitazaken, 85 procent van de frituristen en 80 procent van de restaurants niet conform. In het Vlaams Gewest was dat respectievelijk 86 procent, 78 procent en 73 procent, in het Waals Gewest 89 procent, 67 procent en 65 procent.

“Voor de niet-voorverpakte levensmiddelen is het van belang dat bij de controle kan aangetoond worden dat de vereiste allergeneninformatie hetzij schriftelijk beschikbaar is voor de consument op de plaats van de verkoop ofwel onmiddellijk ter plaatse mondeling kan meegedeeld worden. In dit laatste geval dient een procedure beschikbaar te zijn die verzekert dat het personeel hiervan voldoende op de hoogte is”, aldus minister Borsus.

Een niet conform resultaat met betrekking tot de allergeneninformatie leidt op dit ogenblik niet automatisch tot een ongunstige controle of maatregelen zoals een PV of waarschuwing, maar wordt wel in rekening gebracht om het eindoordeel te vellen. “We willen hiermee de horecazaken de kans geven zich aan te passen. Nadat allen een eerste controle gehad hebben zullen de maatregelen worden verstrengd om hen aan te sporen zich in orde te stellen. In overleg met de sectoren zal worden nagegaan welke acties nog kunnen genomen worden om hen beter te sensibiliseren”, aldus Borsus.