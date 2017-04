Nederlands "sneu en gênante" tv-spel: Is deze vrouw zwanger of dik? Raad maar!

NPO3 pakte afgelopen week uit met een wel erg spraakmakend programma. In ‘Neem je zwemspullen mee’ wordt een vrouw op een draaischijf geplaatst. Vervolgens mogen de kandidaten beginnen gokken, waarbij er uitspraken komen als “Wat we natuurlijk wel kunnen proberen is het geluid van een huilende baby maken en kijken of ze gaat lekken”.

Het is geen grap, en zelfs een vaste rubriek in het spelprogramma. Volgens de bedenkers is er ook helemaal niets mis mee om vrouwen op een draaischijf te plaatsen en hen vervolgens ofwel dik ofwel zwanger te laten noemen. “Het programma is net als onze programma’s ‘Streetlab’ en ‘Rundfunk’ voortgekomen uit ‘3LAB’, de plek op NPO3 waar jonge makers mogen experimenten met programma’s voor een jong publiek. Het programma was destijds onder de kijkers van NPO3 populair, ook online. Uit de plot zijn geen reacties op ‘Dik of Zwanger’ gekomen. Bovendien: door het in deze satirische setting te plaatsen, is het een manier om allerlei vooroordelen weg te lachen.”

Tv-kijkend Nederland vindt de uitleg echter ontoereikend. “Het getuigt van weinig emotionele intelligentie”, klinkt het bij de ene. Terwijl een journalist het ronduit “sneu en gênant” noemt. “Het is te hopen dat het bonnetje van dit experiment niet kwijt is. Wellicht kunnen ze deze miskoop dan nog ruilen”, aldus Hans Lips van Het Parool.