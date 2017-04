Runkst opgeschrikt door hakenkruis op voorgevel

Hasselt - Het was even schrikken vanmorgen voor de bewoners van het Sint-Hubertusplein in Runkst (Hasselt). Een graffitispuiter had op de garagepoort van huisnummer 1 een vlag met daarin het hakenkruis aangebracht. Boven de tekening prijkte het opschrift nazi. Ook elders op de gevel stonden nog enkele symbolen van het Derde Rijk afgebeeld.

Facebookgewijs vroeg de graffitispuiter ook om likes. De bewoner van het pand ondertekende het geheel met zijn eigen naam. De hulpdiensten hebben de man in de voormiddag afgevoerd. Niet veel later is de verwijzing naar zijn naam overschilderd. geho