Bradley Cooper en Irina Shayk geven pasgeboren kindje bijzondere naam

Bradley Cooper en Irina Shayk zijn eind maart de kersverse ouders geworden van een meisje. Het baby'tje kreeg bovendien een wel heel bijzondere naam.

Acteur Bradley Cooper en topmodel Irina Shayk zijn onlangs voor het eerst ouders geworden. Pas nu is duidelijk geworden dat het om een meisje gaat en ook haar naam raakte zonet bekend. Het kindje zal door het leven gaan onder de naam Lea de Seine Shayk Cooper.

Niet meteen een traditionele keuze en dus rest de vraag of de twee eventueel inspiratie hebben opgedaan tijdens een romantisch weekendje in Parijs. In elk geval lijken de nieuwbakken ouders het naar hun zin te hebben met de kleine Lea de Seine. "Ze zijn beiden heel enthousiast en voelen zich gezegend door wat hen allemaal overkomt", verklapte een bron uit hun nabije omgeving aan E! News.