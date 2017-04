Belgen realiseren beste voorjaar van deze eeuw: “Voor de komende jaren zitten we gebeiteld”

Van de Omloop Het Nieuwsblad tot en met Parijs-Roubaix, nagenoeg overal stonden de Belgen tijdens het Vlaamse voorjaar op het podium. Zestien podiumplaatsen behaalden ze, één plek beter dan 2006 en zo het beste resultaat van deze eeuw tot nu toe. In de E3 Harelbeke (foto) kleurde het podium met Van Avermaet, Gilbert en Naesen zelfs volledig Belgisch.

Een bijzonder sterke prestatie, beseft ook ex-bondscoach José De Cauwer. “Van Avermaet stak erbovenuit, Gilbert won de Ronde en veel Vlaamse jongeren staken hun neus aan het venster.” Toch tempert hij de euforie. “Cancellara is gestopt, Sagan had veel pech en de buitenlanders waren opvallend afwezig. We hebben getoond dat we top waren in de Vlaamse koersen, maar na de Waalse klassiekers kan het al een pak minder zijn.”

Belgische podiumplaatsen in klassiekers. Foto: *

Maar een grote leegte na het pensioen van Boonen zit er niet aan te komen. “Zeker niet. Niet dat Van Avermaet vier keer Roubaix gaat winnen, maar hij kan koersen winnen waarin Boonen geen kans maakte. Daarnaast schoot Naesen als een komeet omhoog en hij zal nog verbeteren. Vanmarcke had veel pech, Stuyven gaat nog groeien en Benoot moet nog op niveau komen. Voor de komende jaren zitten we dus gebeiteld.”