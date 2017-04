Ook achtjarige jongen overleden na schietpartij in school in San Bernardino

Bij de schietpartij van maandag in een basisschool in San Bernardino, Californië, is naast de twee volwassenen ook een achtjarige leerling om het leven gekomen. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van de politie.

De dader opende maandag in een klaslokaal het vuur op de leerkracht, die volgens de politie zijn vervreemde echtgenote was. Daarna schoot hij zichzelf dood. Twee leerlingen die achter de leerkracht stonden raakten eveneens gewond, en een van hen is nu overleden. Een andere leerling van 9 jaar bevindt zich nog in het ziekenhuis, maar is in een stabiele toestand.

De schietpartij vond plaats in een klaslokaal voor kinderen met een verstandelijke beperking. Op het moment van het incident bevonden zich 15 kinderen tussen 6 en 10 jaar en twee leerkrachten. Het motief van de dader, een 53-jarige man, is nog niet bekend, maar volgens de politie van San Bernardino was de leerkracht wel degelijk zijn doelwit.

De kinderen van de school werden overgebracht naar een nabijgelegen school. De North Park Elementary School blijft nog zeker twee dagen gesloten, aldus CNN.

Het is niet de eerste keer dat San Bernardino wordt opgeschrikt door geweld. In december 2015 schoot een echtpaar -volgens de FBI geradicaliseerde moslims- veertien mensen dood in een sociale instelling.