Officieel: Rusland wist op voorhand van gifgasaanval in Syrië

“Rusland wist op voorhand van de gifgasaanval in Syrië.” Dat meldt persagentschap AP op gezag van de Amerikaanse official die onderzoek naar de dodelijke aanval voerde.

Volgens de official - die niet bij naam genoemd wilde worden - vloog een “door Rusland bestuurde” drone over het ziekenhuis in Syrië waar de gewonden van de aanval behandeld werden. Uren later zou een in Rusland gemaakt gevechtsvliegtuig het ziekenhuis gebombardeerd hebben “om het gebruik van chemische wapens te maskeren”.

Tot maandag waren de Amerikaanse onderzoekers niet zeker of de drone bestuurd werd vanuit Rusland of Syrië. Nu dus wel. “Al is het nog niet duidelijk wie het gevechtsvliegtuig bestuurde”, luidt het.

“De aanwezigheid van de drone kan geen toeval zijn. Rusland moet op voorhand van de chemische aanval hebben geweten.”

Bij de gifgasaanval in Idlib vorige week kwamen minstens 87 mensen om het leven.