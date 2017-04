Weyts komt tot vergelijk met ACOD, akkoord wordt voorgelegd aan achterban

Antwerpen - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de socialistische vakbond ACOD bij de loodsen zijn maandagavond uit elkaar gegaan na urenlange gesprekken en zijn daarbij tot een vergelijk gekomen. Dat meldt het kabinet van Weyts en ACOD bevestigt dat er een akkoord is dat “absoluut verdedigbaar is naar de achterban toe”. Onder meer het voornaamste resterende twistpunt, de eindeloopbaanregeling, lijkt weggewerkt te zijn.

De bij ACOD aangesloten loodsen voerden vrijdag en afgelopen weekend actie omdat ze zich niet konden vinden in de hervormingsplannen die minister Weyts heeft voor het loodswezen en waar de onafhankelijke vakbond VSOA zich na onderhandelingen met Weyts wel akkoord mee verklaarde. Maandag kwam het tot een gesprek op het kabinet van Weyts, nadat de acties voorlopig waren opgeschort.

“Na lange besprekingen op het kabinet van minister Weyts kwamen de minister en de ACOD overeen dat er, wat hen betreft, een hopelijk lange periode van sociale rust in het loodswezen aanbreekt”, laat het kabinet van Weyts maandagavond weten. “Minister Weyts verschafte verduidelijkingen bij de uitvoering van het optimalisatieplan, dat moet zorgen voor meer efficiëntie en betere dienstverlening van het loodswezen, en de uitvoering van maatregelen die vervat zitten in het akkoord van maart 2016. Dit laatste akkoord werd door ACOD niet gesteund.”

De “verduidelijkingen” gingen volgens het kabinet van Weyts onder meer over de eindeloopbaanmaatregel waarbij oudere werknemers meer rust kunnen genieten na uitgevoerde loodsopdrachten en die kan gelden vanaf de leeftijd van 58 jaar voor wie er aanspraak op wenst te maken. “Daarnaast werden de toekomstige personeelswervingen geduid, waarbij ook rekening zal worden gehouden met toekomstige trafiekverwachtingen”, klinkt het.

ACOD bevestigt bij monde van adjunct-secretaris Eddy Hendryckx dat er een akkoord is, dat zo snel mogelijk aan de achterban zal worden voorgelegd. “De contacten daarvoor worden nu gelegd en tegen dinsdagmiddag verwachten we duidelijkheid, maar ik twijfel er niet aan dat dit in orde komt”, zegt Hendryckx. We hebben een verdedigbaar antwoord gekregen in verband met onze grootste bezorgdheden, zoals de eindeloopbaanregeling.” Hendrycx stelt dat het akkoord op dat laatste vlak verder gaat dan tot nu toe het geval was in de akkoorden die ACOD niet ondertekende.

De acties van de ACOD-loodsen, met eerst een staking en vervolgens nog stiptheidsacties waarbij de loodsen maximaal gebruik maakten van hun rusttijden, zorgden vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag tot lange wachttijden in de scheepvaart, met een rij van een dertigtal schepen die wachtten op beloodsing op het piekmoment.

(belga)