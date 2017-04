Die rellen in Beringen waren genoeg om de stad op de Turkse wereldkaart te zetten

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) is in het parlement overeind gebleven in de discussie over het intrekken van de erkenning van de moskee van Beringen. Niemand heeft haar ontslag gevraagd, maar niemand heeft ook een antwoord gekregen op dé vraag: wat gaat ze nu doen met de twaalf andere Turkse staatsmoskeeën met dezelfde geloofspapieren? Gaat ze die erkenning ook intrekken? Probleem is dat Homans zich voor Beringen baseert op een rapport dat intussen iedereen heeft kunnen inkijken, en daaruit blijkt echt dat Staatsveiligheid maar een paar paragrafen over had voor Beringen. Al de rest ging over de algemene werking van de moskeeën uit het Diyanet-netwerk. Als we goed zijn ingelicht, dan had in dat rapport net zo goed een van de vier Diyanet-moskeeën van Genk of eentje uit Houthalen of Heusden kunnen staan. Alleen had de moskee van Beringen toevallig die week weer de kranten gehaald, dus hebben ze dat maar in het rapport vernoemd. In Beringen gebeurt trouwens niets anders dan in de andere Turkse staatsmoskeeën. Alleen zijn er in die gemeente rellen geweest, niet aan de moskee, wel aan het wat protserige gebouw van de Gülen-sympathisanten. Dat ligt trouwens op wandelafstand van de moskee en Turkse cafés. Perfect dus om zonder veel moeite een boze stoet op gang te trekken. Die rellen waren genoeg om Beringen op de Turkse wereldkaart te zetten. Als een ex-minister vanuit Turkije nu België aandoet, komt die met alle plezier naar Beringen, terwijl er in Genk veel meer Turken wonen en ze daar maar liefst vier Diyanet-moskeeën hebben, waarvan een met een veel grotere koepel.

Als Homans consequent is, dan moet ze alle erkenningen van dit netwerk intrekken. Maar wat zal dat veranderen? Niets, want de moskee zal open blijven. Alleen zal er een nog grotere breuk komen tussen moslims en de rest. Wij versus zij, langs de twee kanten. Misschien komt dit Diyanet zelfs goed uit. Want in Beringen was er een aantal jaren geleden al een discussie over de gevolgen van die erkenning. De uitleg is altijd geweest dat de moskee van Beringen geen geld kon krijgen omdat hun dossier niet in orde was. Maar nu horen we dat niet iedereen binnen Diyanet zin had om geld te vragen, want dat betekent dat je financieel afhankelijk zou worden van de Belgische overheid. Diyanet wilde blijkbaar ook graag dat een paar moskeeën voor hun eigen financiën zouden zorgen, om zo eens na te gaan of er een verschil in bemoeienis zou zijn van de Belgische overheid. Het antwoord is dus: ja. Zonder erkenning kon Homans ook haar tanden niet laten zien.