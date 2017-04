Limburger speelt hoofdrol in nieuwe Eén-serie

Hasselt -

Limburger Maarten Nulens speelt een hoofdrol in de nieuwe Eén-serie ‘Gevoel Voor Tumor’. Nulens raakte afgelopen winter bekend als motorcrosser Leon in de prestigereeks ‘Beau Séjour’. ‘Gevoel Voor Tumor’ gaat over de gedreven geneeskundestudent Tristan Devriendt, die compleet onverwacht door kanker wordt getroffen. Plots wordt hij zelf patiënt en leert hij de wereld die hij dacht te kennen op een heel andere manier bekijken. “Het wordt weer iets vernieuwend, iets wat de mensen hier nog niet gezien hebben”, vertelde Nulens er recent over. De rest van de cast is nog niet bekend.