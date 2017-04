Deze man is de echte drijfveer achter ‘Liefde voor Muziek’

Vilvoorde -

De eerste aflevering van de derde editie van ‘Liefde voor Muziek’ leverde gisteren twee uitschieters op: de Nederlandstalige versie die Clouseau bracht van ‘I Want You Back’ en de vertolking van Isabelle A van ‘I’ve Only Just Begun To Fight’, een van de grootste hits van Natalia. Ook opvallend: de uitstekende arrangementen en de cd-kwaliteit van de opname. Daarachter schuilt een naam die bij het grote publiek niet bekend is: Jeroen Swinnen.