Douane klist Walen die cocaïne uit wagen gooien

Houthalen-Helchteren - Een ploeg van de douane & accijnzen van Bilzen heeft gisteren in de vooravond twee Walen uit het verkeer geplukt tijdens een controle op de Koolmijnlaan in Houthalen. De twee hadden cocaïne uit hun wagen gegooid.

Om wanbetalers sneller op te sporen worden tijdens dergelijke controles van de douane & accijnzen slimme camera’s ingezet die nummerplaten herkennen. Toen de Walen in hun grijze auto rond 17.30 uur op de Koolmijnlaan voorbijreden, herkende de mobiele camera het kenteken. Motards zetten meteen de achtervolging in op de Audi en zagen dat er spullen uit de wagen werden gegooid. De Audi kon aan de kant worden gehaald en de twee Walen werden gearresteerd.

Bleek dat ze tijdens de achtervolging twee bollen cocaïne, zowat 300 gram, uit de wagen hadden gegooid. De straatwaarde van het verboden goedje bedraagt om en bij de 15.000 euro. De drugs en de Audi werden op last van het parket van Limburg in beslag genomen. De twee Walen zijn eerder al in aanraking gekomen met het gerecht. Het verdere onderzoek is in handen van de politie MidLim, die samen met de douane & accijnzen de controle uitvoerde.