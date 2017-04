Schepen breekt elf ribben op Daydream Festival

Lommel - Schepen voor Toerisme Véronique Caerts (Open Vld) uit Lommel zal zich haar bezoek aan het Daydream Festival nog een tijdje heugen. Zaterdag kwam ze er ongelukkig ten val.

Met elf gebroken ribben en een gebroken heiligbeen werd ze naar het ziekenhuis in Overpelt gebracht. “Het klinkt allemaal erger dan het gelukkig is”, kregen we haar gisteren even aan de lijn. “Ik ben ongelukkig gestruikeld op het festivalterrein. De juiste omstandigheden kan ik me niet herinneren, het ging zo snel. Door de hevige pijn weet ik nauwelijks hoe ze me uit de drukte weg hebben gekregen. Ondertussen ben ik alweer gemobiliseerd en kan ik weer op een stoel zitten. Als het meezit, mag ik morgen (vandaag, nvdr.) naar huis.”

Op de sociale media stroomden alvast de steunbetuigingen toe. “Dat doet me veel plezier. Ik hoop op een spoedig herstel. Mijn werkzaamheden als schepen wil ik in elk geval gewoon kunnen verderzetten.”