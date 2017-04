Taxi overgoten met zuur

Tongeren - De taxi van Stijn Huybrechts is zondagnacht in de Molenstraat overgoten met een bijtend zuur. De zwarte Ford Tourneo Connect is amper drie weken oud. “Er zijn overal blaasjes in de lak. Als je erover wrijft, komt de verf los”, zegt Huybrechts. “De ruitensproeiers op de motorkap zijn ook afgebroken.”

Stijn heeft gisteren een bestek laten opmaken bij een carrosseriebedrijf. De herstelling is geraamd op 700 euro. “Een omniumverzekering voor een taxi is onbetaalbaar. Die kost jaarlijks 10.000 euro en dat heb ik er niet voor over.” Stijn heeft aangifte gedaan bij de politie. Die is langsgekomen en heeft foto’s gemaakt van de schade.