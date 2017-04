Fabian Cancellara wordt triatleet

Oud-wielrenner Fabian Cancellara (foto) waagt zich aan een triatlon. Als atleet én als organisator. Op 3 september organiseert hij met zijn nieuwe bedrijf Human Sports Management een zogenaamde Tristar wedstrijd in het Zwitserse Rorschach. De wedstrijd gaat over 1 kilometer zwemmen, 100 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Cancellara zal zelf ook deelnemen, zij het over de halve afstand. “Ik ben gefascineerd door het format omdat de focus op het fietsonderdeel ligt”, aldus de Zwitser. “Daarom start ik met veel plezier… maar niet om te winnen.”