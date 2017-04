Dader vluchtmisdrijf meldt zich dag later bij politie

Hamont-Achel - Tijdens een fietstocht met haar man werd een 59-jarige vrouw uit Hamont-Achel zondagavond aan de Kettingbrug op ’t Lo in Hamont aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Gistervoormiddag meldde de bestuurder zich alsnog bij de politie HANO.

Het ongeval gebeurde zondag rond 18 uur. “Mijn vrouw en ik reden de Kettingbrug op in de richting van Bocholt”, vertelt haar echtgenoot. “Een wagen kwam in volle vaart achter ons aangereden. Hij scheurde rakelings voorbij. Toen ik achter mij keek, zag ik mijn vrouw op de grond liggen. De wagen had haar aangereden zonder te stoppen. De bestuurder hield nog even halt halverwege de brug. Na enkele seconden reed hij gewoon door. Het ging allemaal zo snel. Ik was zo van slag dat ik de nummerplaat niet heb kunnen onthouden. Mijn eerste aandacht ging uit naar mijn vrouw.”

De man verwittigde de hulpdiensten. “Haar heiligbeen bleek gebroken en ze had ook een aanzienlijke hoofdwonde die met vijf hechtingen verzorgd moest worden.”

De dochter van het slachtoffer lanceerde op Facebook een oproep tot getuigen. “We hadden een beschrijving van de wagen en wisten dat een zijspiegel stuk was omdat een deel ervan op de weg was beland na de aanrijding. We hoopten vooral dat de dader spijt zou krijgen en zelf naar de politie zou stappen.” Dat gebeurde uiteindelijk gistervoormiddag. “Hoewel het geen stijl heeft dat je doorrijdt na een ongeval, vind ik het alvast positief dat de dader zich meldde bij de politie”, reageert de echtgenoot, die ook laat weten dat zijn vrouw herstellende is.

De bestuurder van de auto werd maandag al door de politie verhoord. Hij verklaarde dat hij wel iets had gevoeld maar de vrouw niet had opgemerkt. Na verhoor mocht hij beschikken.