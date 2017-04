Q-park pakt bumperrijders aan

Hasselt - Het parkeerbedrijf Q-Park gaat in Nederland het zogenaamde ‘treintje rijden’ aanpakken, waarbij automobilisten al bumperklevend parkeergarages uitrijden om geen parkeergeld te moeten betalen. Het fenomeen bestaat ook, in mindere mate, in ons land.

Bij ‘treintje rijden’ verlaten twee of meerdere auto’s bumper aan bumper de parkeergarage zodat de slagboom omhoog blijft en er maar één keer moet betaald worden. In Nederland komt het maar liefst 15.000 keer per jaar voor in de 260 Q-Parkgarages. “Het moet stoppen want het is levensgevaarlijk”, zegt directeur Mark van Haasteren. “Het is al een paar keer fout gegaan.” Het bedrijf zegt dat het inkomstenverlies te verwaarlozen is, maar dat het vooral wil ingrijpen om de verkeersveiligheid aan te pakken. “Voetgangers zijn er niet op bedacht dat auto’s met hoge snelheid op de weg komen.” Deurwaarders moeten nu de rekening bezorgen aan overtreders. In een Amsterdamse parkeergagage werd één treintjesrijder 32 keer betrapt en dat levert hem een boete op van 3.196 euro.

Een woordvoerder van Q-Park België zegt dat het probleem hier minder nijpend is. “Nederland heeft een andere parkeercultuur. In België wordt er 600 keer per jaar aan ‘treintje rijden’ gedaan in onze parkeergarages. We hebben ook al maatregelen genomen, zoals vluchtheuvels bij de uitgang, zodat het moeilijk wordt om aan de bumper van een voorganger te kleven. “ Of het ook geen risico is dat de slagboom op je auto belandt? “Nee, de slagbomen zijn zo geprogrammeerd dat ze opengaan als er iets onderdoor rijdt.”